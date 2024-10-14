陸上男子１００メートルでパリ五輪代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が１３日、小中高生を対象として自身が創設し、都内で行われた「ＤＡＷＮＧＡＭＥＳ（ドーンゲームス）」の決勝大会に登場した。子供たちにトレーニング方法を伝授し、「最前線で戦っているからこそ、心に響くものもあると思う」と手応えを示した。世界トップへの思いも強まっており、「髪の毛１本のところで勝負している。まだまだやるべきことはいっ