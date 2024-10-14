「秋季高校野球大阪大会・決勝、履正社８−３大阪桐蔭」（１３日、大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪大会の決勝が大阪シティ信用金庫スタジアムで行われ、履正社が８−３で大阪桐蔭を下し、２０１８年以来６年ぶり６度目の優勝を果たした。今夏の大阪大会準決勝で大阪桐蔭にコールド負けの大敗を喫したが、新チームでリベンジに成功した。３位決定戦は大院大高が近大付に延長十一回タイブレークの末１０−８で勝利して近畿大