結婚報告を自身の親にしたとき、反応はどうでしたか？今までずっと大切に育ててくれた親には、一番に祝福をしてほしいと思う人がたくさんいるでしょう。もし、そんな大切な存在の親に結婚を祝福されなかったら、皆さんはどうしますか？高宮(@takamiya0501)さんの経験を描いた作品『結婚報告をしたら母と険悪になった話』をご紹介します。 ©takamiya0501 ©takamiya0501 大好きな恋人からのプロポ&#12