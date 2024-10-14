「ボクシング・ＷＢＣ世界フライ級王座決定戦」（１３日、有明アリーナ）世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）フライ級王座決定戦で、寺地拳四朗（ＢＭＢ）がクリストファー・ロサレス（ニカラグア）に１１回６秒ＴＫＯ勝ちし、ライトフライ級に続き２階級制覇を達成した。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）フライ級王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）は、タナンチャイ・チャルンパック（タイ）に２−１の判定勝ちで２度目の防衛に成功