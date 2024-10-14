「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）ＷＢＡバンタム級王者の井上拓真（大橋）は堤聖也（角海老宝石）に０−３の判定で敗れ、３度目の防衛に失敗した。拓真は序盤から冷静に堤のアタックをさばいていたが、ラウンドが進むにつれて堤の手数の多さに苦しみ、１０回には不運なダウンを喫するなど不本意な戦いでベルトを手放した。ＷＢＣ王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との統一戦など、今後に期