巨人・戸郷翔征投手（２４）が１３日、米大リーグのポストシーズンを刺激に、１６日からのＣＳ最終ステージ（Ｓ）を沸かせる決意を示した。先発予定の第１戦へ向けてＧ球場で調整。パドレス・ダルビッシュの技術も参考に、第１Ｓを勝ち抜いたＤｅＮＡ打線を封じ込む。第５戦に先発予定でＤｅＮＡキラーの山崎伊織投手（２６）は「みやざきフェニックス・リーグ」で調整登板し、３回１安打無失点。井上温大投手（２３）も３回１安