大地真央が主演する「最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜」（東海テレビ・フジテレビ系）が2025年1月4日から放送がスタートする（毎週土曜23時40分〜放送）。本作は、この世で一番の唯我独尊、自分勝手な名古屋のマダム・中島ハルコが、毒舌で周囲の人をぶった斬りながらも幸せにしていくシリーズ第3弾。今作ではアジアに進出し、タイやカンボジアなどでもロケを敢行する。シリーズ1、2に続き