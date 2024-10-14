「フェニックス・リーグ、阪神２−０ロッテ」（１３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）３人目の打者を斬るとベンチへ下がる際にようやく口元を緩めた。阪神・森木大智投手がクリーンアップをピシャリ。「０で抑えられたのは良かった」と安堵（あんど）した。２点リードの六回。投じた１０球中９球は直球で３番から始まる打者を圧倒した。先頭・上田は今季「一番安定していた」というスライダーをあえて使わず、「カーブで