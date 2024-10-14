「胡麻どうふ」と聞くと、ちょっと高級なイメージがある反面、「豆腐なの？」と思うこともあるかもしれません。実は「胡麻どうふ」と一般的な「豆腐」は全く別物。胡麻どうふは胡麻をすり潰して水で溶いた葛粉と合わせて火にかけて練り、型に入れて固めたものです。豆腐は大豆が主原料なので、そもそも材料が違うことにあります。勘違いされやすい「胡麻どうふ」ですが、ここ数年でちょっとした革命が起きています。それを仕掛けた