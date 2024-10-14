阪神が今季国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した原口文仁内野手（３２）、糸原健斗内野手（３１）、坂本誠志郎捕手（３０）、大山悠輔内野手（２９）を全力で慰留する方針であることが１３日、分かった。大山は昨季全試合で４番に座って日本一に貢献し、今季も主に４番で打率・２５９、１４本塁打、６８打点の活躍。原口と糸原は左右の代打の切り札として、レギュラーシーズンはもちろんのこと、ＣＳでも存在感を放った