◇セCSファーストシリーズ第2戦阪神3−10DeNA（2024年10月13日甲子園）阪神のビーズリーとゲラの2投手は、残留が確実となっている。来日2年目のビーズリーは開幕こそ2軍で迎えたものの、5月18日ヤクルト戦で今季初先発初勝利。7月以降は登板間隔が一定しない変則的な起用にも応え、最終的に8勝3敗、防御率2.47の好成績を収めた。今季加入したゲラは救援陣の一角をしっかりと担った。岩崎との“W守護神”プランにも対応