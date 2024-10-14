◇セCSファーストシリーズ第2戦阪神3−10DeNA（2024年10月13日甲子園）「救世主」の願いを託されたマウンドは苦投に終わった。阪神・高橋遙人投手（28）は序盤にDeNA打線につかまり5回6安打4失点で降板。チームの終戦に肩を落とした。「あっち（相手）に勢いを与えてしまったので。結果が全て」1点優勢の2回。3連打を浴びて無死満塁のピンチを迎え、戸柱に右中間へ走者一掃の逆転二塁打を許すと、2死三塁から牧にも中