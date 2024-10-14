「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ第２戦、阪神３−１０ＤｅＮＡ」（１３日、甲子園球場）ＤｅＮＡを７年ぶりのＣＳファイナルＳへと押し上げたのは、アンドレ・ジャクソン投手が見せた１００球の力投だった。エースの出場選手登録抹消という“東ショック”を振り払う、５回２／３を４安打１失点。「とても素晴らしい試合だった」。目指す下克上へ連勝で勢いをつけた。「今日は真っすぐが走っているな」と速球を軸に、変化球