◇セCSファーストシリーズ第2戦阪神3−10DeNA（2024年10月13日甲子園）敗戦後、阪神・森下翔太（24）は「悔しい結果に終わってしまった」と思いを口にした。孤軍奮闘は実らなかった。「先制点を取りたかった。2アウトからでも自分が出ればいろんな展開が生まれると思っていた。出塁する気持ちでいった結果が最高の結果になった」0―0の初回2死、カウント2―1からジャクソンの内角低め153キロの直球を捉えた打球は、低