◇セCSファーストシリーズ第2戦阪神3−10DeNA（2024年10月13日甲子園）球団歴代最多552勝の岡田監督が「集大成」と位置づけた戦いが寂しい形で幕を閉じた。DeNAの強打にねじ伏せられて10失点。打線も苦手のジャクソンを攻略できなかった。試合後の第一声は「ひどいな。え？最後の試合に」。2連敗で敗退が決まった。3回に捕手を代える異例の采配をした。先発の高橋が2回に4点を奪われ、梅野を下げ坂本を出した。初戦から