「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）パ・リーグのＣＳファーストＳ（３試合制）は１３日、第２戦がエスコンフィールド北海道で行われ、２位日本ハムが３位ロッテに延長十回、浅間大基外野手（２８）の適時打で３−２でサヨナラ勝ちし、１勝１敗の五分に戻した。１点を追う九回１死から万波中正外野手（２４）の本塁打で追いついての劇的勝利。ファイナルＳ進出に逆王手をか