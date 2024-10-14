アツギは、天然由来の生地に機能性を加えた、ゆらぎに寄り添うセルフケアインナーブランド｢yuragini/ユラギニ｣を応援購入サイト｢Makuake｣にて2024年10月17日(木)10時より先行予約受付いたします。ゆらぎに寄り添うセルフケアインナーを展開するユラギニ。少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。 さまざまな悩みを肌に一番近いインナーで対策 昨年、開催されたフェムテックイベント