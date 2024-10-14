「関西学生アメフト、関学大４５−１２京大」（１３日、王子スタジアム）関学大が４５−１２で京大を下し、開幕５連勝した。第１Ｑに先制を許したが、第２Ｑに逆転。後半は得点を重ね完勝した。Ｕ２０日本代表カナダ遠征中に大麻蓋然（がいぜん）性のある物質の所持・使用を疑われた５選手が１日付で日本協会から処分を受けたが、チームは平静を保ち勝利を重ねた。京大の思い切った攻撃に前半苦戦した関学大は、第２Ｑ１分に