女優の山本舞香（２７）が１３日、自身のインスタグラムを更新し、交際中のロックバンド・ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのボーカル・Ｈｉｒｏこと森内寛樹（３０）と結婚したことを明らかにした。Ｈｉｒｏも自身のインスタグラムで結婚を発表した。この日は山本の２７歳の誕生日で、記念の日の発表となった。山本は黒のノースリーブのドレス姿で、白のシャツに黒のネクタイ、黒の革ジャン姿のＨｉｒｏとのツーショット写真を投