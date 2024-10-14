阪神がハビー・ゲラ投手（２９）とジェレミー・ビーズリー投手（２８）に対し、来季の残留交渉を行うことが１３日、分かった。パナマ出身で今季加入したゲラは５９試合で１勝４敗、防御率１・５５。３１ホールドと１４セーブを記録し、セットアッパーと抑えの両輪で虎のブルペンを支えた。来日２年目のビーズリーは右肩のコンディション不良で開幕に出遅れながら、１４試合で８勝３敗、防御率２・４７の好成績を収めた。２人