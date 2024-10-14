「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、阪神３−１０ＤｅＮＡ」（１３日、甲子園球場）レギュラーシーズン２位の阪神は２連敗で敗退が決まった。森下の本塁打で先制するも先発・高橋が５回４失点。退任が発表されていた岡田彰布監督にとって、まさかの大敗でラストゲームとなった。以下、岡田監督との一問一答。◇◇−梅野を三回から代えた。投手を代えずに流れを変えるためか。「いや、普通やったら梅野使わ