「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）ロッテはファイナルＳ進出まであと２アウトまで迫りながら、そこから暗転した。救援陣が痛打を浴びて、延長十回、痛恨のサヨナラ負けを喫した。痛すぎる一発だった。２−１の九回。レギュラーシーズンから１１試合連続で無失点投球を続けていた益田直也投手が、１死から万波に左中間へ同点ソロを運ばれた。初球の直球が高めに浮き、「