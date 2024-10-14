「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）球場の雰囲気を確実に変えた。日本ハム・山崎福也投手が１点ビハインドの八回から移籍後初のリリーフ登板。３回無安打無失点の好投で劇勝を呼び込んだ。「要所要所で抑えられた。ホッとしました」と笑みをこぼした。数日前、首脳陣からブルペン待機の要請を受けた。負けたら敗退の崖っぷち。経験豊富な左腕でも「変な汗をかいた」と、