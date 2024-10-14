「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ第２戦、阪神３−１０ＤｅＮＡ」（１３日、甲子園球場）ありがとう、岡田監督−。「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズ（ＣＳ）セ」の第２戦が行われ、レギュラーシーズン２位の阪神は投打に精彩を欠いて３位のＤｅＮＡに大敗し、敗退が決まった。今季限りで退任する岡田彰布監督（６６）の戦いもこれで終幕。昨季のリーグ優勝＆日本一を含めて２年間にわたった第２次政権に心残り