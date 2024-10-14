「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ第２戦、阪神３−１０ＤｅＮＡ」（１３日、甲子園球場）阪神・森下翔太外野手が最後に放った打球は二塁へのゴロに終わった。２７個目のアウト。ねぎらいの拍手と敗戦のため息が交差する中、うつむいてベンチへと下がった。２年連続の日本一という夢には届かず。岡田監督を再び胴上げすることはできなかった。「悔しい結果に終わっちゃいましたけど、結果なんで仕方ないかなと思います。（胴