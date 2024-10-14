10月14日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・葦北郡芦北町塩浸（スピード違反）国道219・・・球磨郡あさぎり町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道324・・・天草郡苓北町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす