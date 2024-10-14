【ワシントン共同】オースティン米国防長官はバイデン大統領からの指示を受け、米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（THAAD）」のイスラエル配備を決定した。イランによる再報復の可能性に備え、イスラエルの防空能力の強化を図る。国防総省が13日発表した。THAADは弾道ミサイルの迎撃が可能とされる。イランは1日、イスラエルへの報復攻撃で180発以上の弾道ミサイルを発射し、一部が着弾するなど被害が出た。オースティ