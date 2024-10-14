「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ第２戦、阪神３−１０ＤｅＮＡ」（１３日、甲子園球場）薄暮の聖地で、ＤｅＮＡ・三浦大輔監督は下克上の味をかみしめた。お家芸を余すことなく体現し、１５安打１０得点の猛爆打線で２位・岡田阪神を圧倒。連勝で７年ぶりファイナルＳ進出を決めた。集中力が際立っていた。「先制されたけど、すぐみんながつないでつないで。しっかり狙い球を絞りながら、いい形で攻撃できた」と三浦監督。