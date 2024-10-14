無人機攻撃の現場に駆け付けた緊急車両＝13日、イスラエル北部ビンヤミナ（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル北部ビンヤミナ周辺に13日、無人機攻撃があり、救急当局によると60人以上が負傷した。重傷者もいるもよう。レバノンでイスラエル軍と戦う親イラン民兵組織ヒズボラは「イスラエル軍の施設を攻撃した」との声明を出した。軍のレバノンへの地上侵攻後も、ヒズボラはロケット弾や無人機でイスラエルを攻撃し続