第５０回衆院選は１５日公示され、２７日の投開票に向けて１２日間の選挙戦に入る。小選挙区と比例代表を合わせ、約１３００人が立候補する見通しだ。自民党派閥の裏金事件を受けた政治改革や、物価高への対応を含む経済政策などが争点。１日に就任した石破茂首相（自民党総裁）に今後も政権を託すのか、国民の審判が下されることになる。衆院選は２０２１年１０月以来３年ぶり。小選挙区定数の「１０増１０減」に伴う新たな区