新日本プロレスの１４日東京・両国国技館大会でＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者デビッド・フィンレー（３１）に挑戦する後藤洋央紀（４５）が、子供たちの前でのベルト奪取を誓った。今夏のＧ１クライマックスでフィンレーを撃破。同大会には長男と次女が観戦に訪れており、「お父さん勝ったぞ！」のマイクアピールが感動を呼んだ。前日公開調印式では「まずは、約５年ぶりにシングルのタイトルに挑戦できるということで