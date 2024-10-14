ＤｅＮＡとのＣＳファイナルステージ第１戦（１６日、東京ドーム）で先発予定の巨人・戸郷翔征投手（２４）がメジャー侍から多いに刺激を受けた。戸郷は１３日にジャイアンツ球場で投手練習を行い、ＣＳファーストステージに言及。「ＤｅＮＡ打線がいいバッティングをしている。牧さん、佐野さんも状態も上がってきてオースティンも打って。打つべきところが打っているので、得点になっている。要所を抑えるのが大事」とこの日