スペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（２５）が、代表活動における?限定招集?を望んでいると、フランスメディア「フットメルカート」が報じた。エムバペは、来年の世界最優秀選手賞「バロンドール」受賞に向けて、Ｒマドリードでの活動により力を入れていきたいと考えているという。そのため、フランス代表に関しては、重要な試合に絡んだ活動に限定したいとのこと。ケガのリスクを軽減して、