◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦の本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。千賀滉大投手（３１）との“日本人対決”に注目が集まる。大谷は日本ハム時代から当時ソフトバンクのエースとはしのぎを削ってきた。日本では通算