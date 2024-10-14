◇１４日（月）▲国会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査◇１５日（火）▲閣議（１０：００）▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第４戦のイラク戦（２０：００、竜仁）◇１６日（水）▲４カ所の基礎自治団体（釜山市金井区、仁川市江華郡、全羅南道霊光郡、同道谷城郡）の首長とソウル市教育監（教育庁トップ）を選ぶ再・補欠選挙▲韓米日の外務次官協議（ソウル）◇１７日（木）▲特になし