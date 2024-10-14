10月期のテレビ朝日系木曜ドラマ「ザ・トラベルナース」（10月17日スタート、木曜午後9時）の制作発表会見がこのほど、東京・六本木の同局で行われ、主演の岡田将生（35）中井貴一（63）ら俳優陣が登壇した。この記事の写真を見る2022年に放送され、全8話の世帯平均視聴率が12.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）のヒットを記録したドラマの続編。フリーランス看護師としてさまざまな街を渡り歩く、名もなき“トラベルナース”た