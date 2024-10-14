10月期のテレビ朝日系木曜ドラマ「ザ・トラベルナース」（10月17日スタート、木曜午後9時）の制作発表会見がこのほど行われ、主演の岡田将生（35）中井貴一（63）のほか、共演する山崎育三郎（38）森田望智（28）野呂佳代（40）安達祐実（43）寺島しのぶ（51）も出席した。この記事の写真を見る岡田、中井ら前作と同じ顔ぶれの中、山崎と森田は今回が初参加となる。新たな勤務先となる「西東京総合病院」の新院長・薬師丸卓役を演