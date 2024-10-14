イスラエルとイランとの間で報復攻撃の応酬が懸念される中、アメリカ国防総省はイスラエルに新たにミサイル迎撃システムを配備すると発表しました。アメリカ国防総省は13日、バイデン大統領の指示でミサイル迎撃システム「THAAD」を運用する部隊とともに、イスラエルに配備すると発表しました。「イランからの弾道ミサイル攻撃に対して、、イスラエルと現地に住むアメリカ人を守るための揺るぎない決意を示すものだ」としています