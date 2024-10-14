卓越したスキルと熱い哲学を持った“最強曲者ナース・コンビ”が、患者ファーストで医療現場を改革していく岡田将生主演の痛快医療ヒューマンドラマ『ザ・トラベルナース』（脚本／中園ミホ）。10月17日（木）から待望の続編をスタートさせる本作が、テレビ朝日本社にて制作発表記者会見を開催した。【映像】“岡田将生×中井貴一”最強のナース再始動！1分でわかるザ・トラベルナース最強ナース・コンビを演じる岡田将生（那須田