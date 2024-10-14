俳優の岡田将生と中井貴一が、9日、都内で行われた「ザ・トラベルナース」（10月17日スタート、テレビ朝日系・毎週木曜よる9時〜 ※初回は拡大スペシャル）の制作発表記者会見に出席。中井は2年ぶりの続編となる本作で岡田と再び共演した感想を述べ、「岡田将生という俳優がすごく成長していると思った。人間としての成長が役の中に出ている」と岡田の演技を絶賛した。本作は、ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の