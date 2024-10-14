平成初期生まれのライターにとって、朝ドラ『おむすび』（NHK総合）は、懐かしい気持ちにさせてくれる要素がちりばめられている。 参考：『おむすび』橋本環奈が向き合う“3つ“の居場所ギャル嫌いの結に訪れた心の変化と成長 それもそのはず、主人公、米田結（橋本環奈）は平成元年生まれという設定。特に地元ギャル集団「ハギャレン」こと「博多ギャル連合」の持ち物や、結を取り巻く環境はゼロ年代に学生時代を過