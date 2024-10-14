日本代表は10月15日に埼玉スタジアム2002で開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、難敵オーストラリアと対戦する。ここまで日本は３連勝、14得点０失点でグループCの首位を爆走。１勝１分け１敗で２位の相手とは５ポイント差をつけている。オーストラリアのメディア『ROAR』は10月13日、「完璧な日本はワールドカップ予選でオーストラリア代表を圧倒するはずだが、サムライブルーには弱点がある」と題