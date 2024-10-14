華字メディアの日本華僑報網は「日本人はどうして睡眠不足なのに長寿なのか」と題した文章を掲載した。文章は、アジア諸国の睡眠時間は欧米諸国より短い傾向にあり、特に日本は短いと紹介。欧米先進国の平均睡眠時間が約7〜8時間であるのに対し、日本の平均睡眠時間は6時間18分だったと伝えた。また、日本は「夜ふかし大国」という必ずしもありがたくない異名も付けられていると指摘。夜ふかしの一般化は経済や社会が最適化されて