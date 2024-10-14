芝クッション値9.3＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前11.2％、4角10.8％ダートG前4.9％、4角4.3％※日曜午前7時。芝はコース内側に少々傷みが出始めてきたが全体的には良好な状態。ダートは乾燥しており、多少時計がかかる。基本的には前有利なコンディション。