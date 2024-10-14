芝クッション値9.7＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前13.9％、4角12.8％ダートG前3.3％、4角4.7％※日曜午前5時。芝は3〜4角内柵沿いに軽微な傷みがあるが、おおむね良好。高速決着濃厚。先行馬が有利になりそう。ダートは乾燥しておりパワーある大型馬に注意。