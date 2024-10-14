レバノンの平和維持を担う国連レバノン暫定軍は13日、イスラエル軍の戦車が陣地に侵入したと発表しました。国連レバノン暫定軍は13日、イスラエル軍の戦車が陣地の門を壊し、敷地に侵入したと発表しました。発砲に伴う煙により、平和維持部隊15人に皮膚炎の症状が出ているということです。こうした攻撃は国際人道法と安保理決議の重大な違反だとし、イスラエル軍に説明を求めるとしています。一方、ネタニヤフ首相は13日、国連に対