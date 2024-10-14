中日が、2年ぶりに沖縄秋季キャンプを実施する。11月上旬からナゴヤ球場と2カ所に分かれて行う予定で、井上監督は主に沖縄に滞在。「虎の穴」ならぬ「竜の穴」で、若手をみっちり鍛える。「名古屋と沖縄で分ける理由は、分けた方が効率がいい。徹底的に打たせたい、徹底的に守備させたいなら、そっちに連れてった方がいいなと」新監督が狙いを明かした。立浪前監督が積極的に若手を起用したこともあり、細川、岡林、村松、福