俳優の岡田将生（35）と中井貴一（63）が都内で行われたテレビ朝日のダブル主演ドラマ「ザ・トラベルナース」（17日スタート、木曜後9・00）の制作会見で見どころを明かした。岡田はクランクイン初日に撮影した中井との長尺会話の場面を挙げた。今作は2年前に放送された同名ドラマの続編で、岡田は「制作陣から“（2年前を）思い出せ”と言われてるようだった」と説明。中井はタガログ語で心肺蘇生を説明する場面を挙げ、会場