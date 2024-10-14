◇東京六大学野球・第5週第2日東大3−2法大（2024年10月13日神宮）2回戦2試合が行われ、東大が3―2で法大にサヨナラ勝ちした。元ロッテ・渡辺俊介氏（48＝日本製鉄かずさマジック監督）の長男・向輝投手（3年）がリーグ初完投＆初勝利を飾り、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。東大・渡辺は無我夢中で歓喜の輪に加わった。9回1死二塁から門田の打球が左中間を抜いてサヨナラ勝ち。被安打9、7四死球で再三走者を背負っても151