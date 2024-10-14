昨年５月から米国に移住しているお笑い芸人のたむらけんじ（５１）が１３日、大阪市内で取材に応じ、ダウンタウンの松本人志（６１）が「週刊文春」の発行元である文藝春秋を相手取り民事訴訟を起こし、芸能活動を休止している件に言及した。一連の報道の中では自身も飲み会で女性をアテンドしたと報じられており、米国ラジオ番組などを通じて意見を発信してきたたむら。この日、松本の名前こそ出さなかったが「正直、本当にい